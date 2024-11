A Formigine laboratori teatrali per genitori e bambini

Il Centro per le famiglie distrettuale, sede di Casinalbo, propone “Radici e Ali”: laboratori teatrali gratuiti, dedicati a famiglie con bambini da 3 a 6 anni, a cura dell’Associazione Quinta Parete.

Gli incontri si terranno il 5, 12 e 26 novembre dalle 17 alle 18.30, a Villa Bianchi (via Landucci 1 a Casinalbo), previa iscrizione al numero 059 416106 o via e-mail (centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it).

Il progetto si concentra sull’utilizzo del linguaggio teatrale come mediatore dell’educazione in natura. I materiali naturali aumentano il potenziale creativo e favoriscono il pensiero divergente.

Fare teatro in natura aumenta le capacità di percezione, osservazione, sperimentazione e di vivere un rischio “misurato” divenendo più capaci di meravigliarsi, stupirsi ed essere immaginativi.

I bambini vengono aiutati ad appropriarsi delle proprie emozioni attraverso il corpo agito, della voce, dei silenzi, dei gesti, dei movimenti, entrando quindi in relazione con l’altro (il genitore) e con il contesto naturale.

Imparare a percepirsi come parte dell’ecosistema e non come dominatori dello stesso è la chiave per mettere radici concrete oggi di salvaguardia dell’ambiente imparando a prendersene cura.