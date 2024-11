Taxi, firmato l’accordo tra Comune di Bologna e Ascom, CNA, Confartigianato, UNICA, URITAXI, UIL trasporti, CAT e COTABO

Nel pomeriggio si è chiuso l’accordo tra Associazioni di Categoria dei Tassisti e Amministrazione, alla presenza del Sindaco, con l’obiettivo di migliorare il servizio taxi in città e l’impegno di migliorare il clima reciproco delle relazioni tra le parti.

Questi i punti principali del verbale sottoscritto:

1. Tariffe

Il Comune riconosce la necessità di adeguare le tariffe taxi in considerazione dell’aumento dei cost sostenuti dal settore negli ultimi anni, in particolare a seguito dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dei carburanti e dei maggiori costi a carico degli operatori.

Le parti si impegnano ad applicare le tariffe concordata con adeguamento flat del 16% sulle voci (la chiamata rtx verrà portata a 1,35 euro) con decorrenza gennaio 2025 previo impegno del Sindaco a deliberare tutti gli atti previsti per procedere entro i termini definiti.

Le tariffe saranno soggette a revisione periodica, almeno ogni due anni, sulla base dell’indice NIC – trasporti, con una maggiorazione per tenere conto dei cost li precedentemente sostenuti.

2. Miglioramento della Fluidità del traffico taxi.

Il Comune si impegna a riorganizzare il sistema delle corsie preferenziali e della rete semaforica per favorire i taxi nelle principali arterie stradali, con principale riferimento ai quadranti della città nord-sud e est-ovest, oltre a studiare collegamenti dedicati con Fiera, stazione e aeroporto.

Verranno riviste insieme, le discipline di accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL e ZTL ambientali) trovando soluzioni di accessibilità agevolata dei taxi alle aree centrali di Bologna.

3. Integrazione con il Sistema Tramviario

Attraverso un tavolo strutturale a cadenza mensile si dovrà effettuare una valutazione d’impatto dei canteri e della nuova infrastruttura tramviaria sul servizio taxi.

4. Revisione degli accordi infraprovvedimentali

Gli accordi legati alle licenze speciali saranno revisionati alla luce delle modifiche intervenute nelle specifiche di servizio, in tempi rapidi.

5. Flessibilità Operativa

Il Comune si impegna a attivare tutte le misure di flessibilità finalizzate a potenziare l’offerta di servizio.

Verrà definito uno strumento di comunicazione dei turni, garantendo la tutela della privacy dei tassisti, delle persone trasportate e la trasparenza delle informazioni.

6. Monitoraggio e Verifica

Le parti si impegnano a istituire un tavolo tecnico permanente per monitorare l’attuazione del presente accordo e valutare l’efficacia delle misure adottate, come previsto dalle norme vigenti (Commissione di Monitoraggio mista). Le parti si impegnano a mantenere un dialogo costante per affrontare eventuali problematiche nella realizzazione dell’accordo. Definendo anche iniziative utile a garantire la sicurezza degli operatori.

7. Trasporto prioritario

Le parti si impegnano a istituire un gruppo di lavoro congiunto tra le strutture e l’amministrazione per attivare iniziative di miglioramento e potenziamento del servizio rivolte all’utenza diversamente abile.