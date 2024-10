Ponte Ognissanti, Assoturismo Confesercenti Modena: “Bene l’affluenza in città anche se pesa l’assenza di Skipass”

Modena rimane una meta attrattiva per il Ponte di Ognissanti ma il tutto esaurito non sarà raggiungo a causa della cancellazione di Skipass, la fiera dedicata agli sport invernali, che in questo periodo, da trent’anni, radunava migliaia di visitatori presso ModenaFiere.

È quanto afferma Daniele Cavazza, Coordinatore Provinciale Assoturismo Confesercenti Modena che aggiunge: “Questo fine settimana la nostra città si prepara ad accogliere visitatori da tutte le parti del mondo, che giungono a Modena attratti dalle bellezze locali, culturali e storiche, oltre che dalle eccellenze enogastronomiche nostrane. Purtroppo quest’anno dobbiamo fare i conti con la mancanza di un appuntamento che influiva positivamente sull’afflusso turistico a Modena e dintorni. Skipass, la fiera dedicata agli sport invernali, ha radunato per trent’anni a Modena visitatori da tutta Italia e anche dall’estero, che nei giorni della manifestazione soggiornavano in città, contribuendo a supportare le strutture ricettive e i pubblici esercizi locali”.

Per Cavazza è necessario un intervento, da parte delle istituzioni locali e regionali per incentivare l’Ente Fiera a portare a Modena manifestazioni di interesse nazionale. “Il nostro auspicio, per una città e un territorio che restano attrattivi per vari motivi, dalla cultura, ai motori fino all’enogastronomia, è quello che si possa lavorare tutti insieme per continuare a promuovere il territorio modenese e soprattutto l’economia locale” conclude Cavazza.