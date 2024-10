Nuovo sottopasso lungo al SS 9 “Tangenziale nord di Reggio Emilia”

Anas, nell’ambito dei lavori di prolungamento della strada statale 9 “Tangenziale Nord di Reggio Emilia” nel tratto compreso tra San Prospero Strinati e Corte Tegge, a partire da lunedì 4 novembre avvierà le attività di allestimento cantiere e di esecuzione del nuovo sottopasso di via Marx.

Gli interventi avranno inizio nella prima decade del mese di novembre con la demolizione del cavalcaferrovia esistente, in sinergia tra la Committente Anas spa, il comune di Reggio Emilia e Rfi, che gestisce la tratta ferroviaria in esercizio.

La tempistica dell’intervento, comunicata al Comune nei giorni scorsi, scaturisce da una programmazione di interruzioni notturne, accordata da Rfi, necessarie all’esecuzione dei lavori.

Il sottopasso si inserisce all’interno della nuova viabilità locale di collegamento nord-sud della città di Reggio Emilia e sarà realizzato in sostituzione del cavalcaferrovia esistente di via Marx, mediante un sottoattraversamento sia della linea ferroviaria che della costruenda tangenziale.

La viabilità sarà quindi interrotta su via Carlo Marx e nei prossimi mesi, come confermato dall’Impresa esecutrice dei lavori, sarà completata anche la bretella che da via Rinaldi porterà a via Martiri di piazza Tien An Men, riducendo l’impatto dell’intervento sugli abitati di Roncocesi e Cavazzoli.