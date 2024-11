Non si ferma all’alt e danneggia la Volante: 28enne denunciato a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19:30, operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia intercettavano un’autovettura in via Fratelli Cervi che, alla vista dell’auto della Polizia, aumentava la velocità e non ottemperando all’alt intimatogli, dava vita ad un inseguimento. La corsa durava una decina di minuti con il conducente che, più volte, vistosi raggiunto dalla Volante tentava lo scontro con la stessa, riuscendo a colpirla e danneggiarla. All’altezza di via Spallanzani, dopo l’ennesimo scontro tra le autovetture, il conducente usciva dall’autovettura ancora in movimento al fine di continuare la fuga a piedi.

Il soggetto scavalcava una recinzione continuando la fuga a piedi all’interno dell’area cortiliva di una ditta. Grazie al coordinamento e alla tempestività degli operatori delle Volanti, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale, gli agenti riuscivano a intercettare e bloccare il soggetto dopo aver circondato l’area dove si era introdotto.

Si tratta di un 28enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine in quanto pluripregiudicato con precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, che sottoposto a perquisizione personale sul posto veniva trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre che un’ingente quantità di denaro contante.

L’uomo è stato condotto presso i locali della Questura dove, mentre gli veniva chiesto contezza del perché delle sue azioni, andava in escandescenze insultando gli agenti e tentando a più riprese di aggredirli senza fortunatamente riuscirci.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito, il 28enne veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, mentre veniva sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.