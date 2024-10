Modena: soccorso con l’auto in panne viene denunciato per patente falsa

Si è fermato con la propria auto in panne in tangenziale Pirandello un automobilista 26enne originario del Gambia, con regolare permesso di soggiorno. Dopo averlo soccorso, gli agenti della Polizia locale di Modena hanno sottoposto auto e conducente a controlli, dai quali è emerso che l’uomo era in possesso di patente falsa e per questo è stato denunciato. Per di più, la vettura risultava priva di copertura assicurativa e di revisione.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 23 di martedì 29 ottobre, quando l’uomo, residente in provincia, alla guida di una vettura modello Bmw serie 1, si è fermato in tangenziale Pirandello nord, direzione Bologna, in prossimità dello svincolo dell’uscita 12, per un guasto al motore. A causa dell’intralcio al traffico segnalato dagli automobilisti, sono giunti sul posto gli operatori del Comando di via Galilei che una volta prestato soccorso al guidatore lo hanno sottoposto a controlli.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto, di proprietà di una donna residente in provincia, era priva di copertura assicurativa e di revisione, mentre l’uomo era in possesso di patente polacca falsa e non risultava aver mai conseguito un documento di guida in Italia; inoltre aveva con sé una carta di identità valida ma con generalità diverse da quelle riportate nel documento di guida e nel permesso di soggiorno ottenuto.

Oltre al sequestro del veicolo perché non assicurato, a carico dell’automobilista sono quindi scattate sanzioni amministrative per un totale di quasi otto mila euro che riguardano: guida senza patente, mancanza di revisione e assicurazione e una sanzione aggiuntiva per non aver preso in custodia il veicolo come prevede la norma (in questo caso, poiché senza patente, avrebbe potuto provvedere al trasporto della vettura tramite conoscente o mezzo di soccorso stradale).

Inoltre, per lui è scattata anche la denuncia per falsità materiale commessa dal privato, reato che può portare a una pena sino a due anni di reclusione. La guida senza patente comporta una sanzione amministrativa, invece presentando un documento falso si commette reato, con le relative conseguenze penali. Sono già diversi i casi di cittadini stranieri che negli ultimi mesi hanno esibito documenti di guida falsificati, ma facilmente individuabili, probabilmente procurati online.