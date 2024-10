Maranello, controlli della Polizia locale con l’unità cinofila

Ieri mattina gli agenti della Polizia locale di Maranello, supportati dai colleghi di Sassuolo, hanno effettuato una serie di controlli nella zona compresa tra Via Garibaldi e Via Dino Ferrari, riservando particolare attenzione a Piazza Unità d’Italia, dove di recente si erano verificati alcuni vandalismi, comportamenti incivili e piccoli furti ai danni delle attività commerciali dell’area.

Durante il sopralluogo, iniziato nella fascia oraria che precede l’ingresso a scuola, la Polizia locale di Maranello ha potuto avvalersi – per la seconda volta in una settimana – dell’aiuto del personale e dell’unità cinofila del Comando di Sassuolo, per verificare con maggiore efficacia anche l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.

Ad inizio ottobre alcuni esercenti avevano segnalato all’Amministrazione il ripetersi di questi episodi, provocati da un gruppo di ragazzi poco prima di entrare in classe e, a volte, dopo l’uscita dalla scuola.

Polizia locale e Carabinieri, secondo un’alternanza coordinata, nei giorni successivi hanno presidiato Piazza Unità d’Italia in modo costante negli orari indicati dai commercianti, anche con servizi in borghese, evitando così che certe situazioni si ripetessero.

Nel corso dei sopralluoghi con l’unità cinofila, che in futuro si ripeteranno, gli agenti hanno potuto contare anche sul supporto della tecnologia, grazie alle videocamere installate in Via Dino Ferrari lo scorso anno nell’ambito del progetto ‘Scuole sicure’.

Prosegue, inoltre, il confronto tra l’Amministrazione e la Dirigenza scolastica dell’Istituto Superiore ‘A. Ferrari’, che negli ultimi anni ha sviluppato con i propri docenti e gli studenti numerosi progetti a favore della legalità a contrasto del bullismo.