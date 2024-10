Illuminazione dei passaggi pedonali, in Consiglio la risposta all’interrogazione

La seconda interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale di lunedì 28 ottobre era a firma del consigliere Anna Maria Anselmi (Fratelli d’Italia), avente ad oggetto “Illuminazione dei passaggi pedonali”.

“Premesso che – si legge nell’interrogazione – in città e in periferia ci sono attraversamenti pedonali sia nei rettilinei che in prossimità di incroci. Spesso questi passaggi pedonali sono il collegamento tra due marciapiedi. Considerato che questi attraversamenti sorgono in zone di traffico elevato sia veicolare che pedonale; purtroppo a volte i passaggi pedonali vengono utilizzati da biciclette o monopattini commettendo una grave infrazione, mettendo in pericolo la vita dei trasgressori stessi, ma anche la sicurezza degli automobilisti; per la maggior parte dell’anno, durante la fascia di maggior traffico pedonale e veicolare, non si può godere di luce solare dovuta al buio, alle scarsa visibilità per le pessime condizioni del tempo. La pericolosità di questi passaggi è stata oggetto di segnalazioni da parte di cittadini. Visto che: molti passaggi pedonali sono spesso al buio o mal illuminati in modo particolare:

1) il passaggio pedonale, completamente al buio, sito su via Radici in Monte all’intersezione di via Regina Pacis;

2) il passaggio pedonale presente tra l’intersezione di via Repubblica e via Mazzini, completamente al buio.

3) il passaggio pedonale in via indipendenza che porta dalla piazzetta del condominio Mimosa al proseguimento interno di via indipendenza verso i numeri civici 66 e altri (già oggetto di parecchi incidenti tra auto e pedoni). Interroga per sapere: 1) Se c’è l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici competenti intervenire con urgenza nel mettere in sicurezza con l’illuminazione adeguata i suddetti passaggi pedonali.

2) Se c’è la volontà’ da parte dell’amministrazione comunale e dei tecnici di intervenire per effettuare sopralluoghi in tutta la città per verificare se esistono criticità inerenti a passaggi pedonali resi pericolosi dall’assenza o dalla scarsa illuminazione”.

Ha risposto l’Assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli:

“In merito alla richiesta di maggiore sicurezza e illuminazione per i tre attraversamenti pedonali segnalati, vogliamo rassicurarvi sul nostro impegno costante in questo ambito. Siamo consapevoli dell’importanza di garantire la sicurezza degli utenti della strada fragili, in particolare dei pedoni, e per questo continueremo a porre particolare attenzione a questi interventi nelle nostre politiche.

Per migliorare la situazione, ci avvarremo di calcoli illuminotecnici per valutare l’adeguatezza dell’illuminazione attuale e apportare eventuali miglioramenti, garantendo così una visibilità ottimale durante le ore notturne. Inoltre, lavoreremo sulla moderazione della velocità nei pressi di questi attraversamenti, implementando sistemi di segnaletica orizzontale e verticale e altre misure utili a garantire la sicurezza.

I sopralluoghi con i tecnici ci permetteranno di monitorare da vicino queste situazioni storiche, già mappate, e di attuare ulteriori azioni specifiche per rispondere alle esigenze dei cittadini. La sicurezza dei pedoni è una priorità, e continueremo a investire impegno per migliorare questi punti critici della nostra città”.