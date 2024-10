Domenica 3 novembre al Teatro del Popolo di Concordia: The Black Blues Brothers in “Let’s twist again”

Il sipario della nuova stagione del Teatro del Popolo si alza domenica 3 novembre alle ore 18 con uno spettacolo unico: Let’s twist again!, un inaspettato crocevia tra circo contemporaneo e commedia musicale firmato dall’ensemble The Black Blues Brothers. Dopo essersi esibiti in tutto il mondo e aver intrattenuto più di 600.000 spettatori, i cinque acrobati kenioti portano a Concordia il loro nuovo lavoro tracciando acrobazie incredibili su una colonna sonora indimenticabile al ritmo di twist e rock’n’roll.

Uno spettacolo che riunisce circo contemporaneo, acrobazie, comicità su una colonna sonora indimenticabile (da Glenn Miller a Keith Emerson, da Chubby Checker a Elvis Presley, passando per Aretha Franklin): in una fumosa sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca. Gli oggetti in scena come tavoli, sedie, dischi musicali, bandiere e persino i passaggi a livello diventano il pretesto per mettere in scena numeri mozzafiato e scatenarsi in acrobazie straordinarie come piramidi umane, salti mortali, numeri col fuoco.

Nato dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di show di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), il progetto The Black Blues Brothers si è affermato come un must dell’intrattenimento internazionale, tra i loro spettatori ci sono stati anche Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la famiglia reale inglese. Tanti i palcoscenici su cui la compagnia si è esibita, tra questi: il rinomato Festival Fringe di Edimburgo, in questa occasione il magazine Theatre Weekly ha premiato la performance come “miglior spettacolo di teatro fisico 2022”; e il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo – la vetrina di circo più rilevante al mondo – dove la compagnia è stata insignita di due premi speciali.

Crediti

The Black Blues Brothers – Let’s twist again

scritto e diretto da Alexander Sunny

con The Black Blues Brothers: Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi,

Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde

coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff

scenografie Siegfried Preisner, Loredana Nones e Studiobazart

Info biglietti

Nelle giornate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione. Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it, telefonando al numero 338 2219383 negli orari di apertura della biglietteria.