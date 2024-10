Bus a Bologna: variazioni di servizio previste per sabato 2 novembre

Tper informa che sabato 2 novembre – giorno di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale – sarà in vigore, come ogni anno, un orario dei bus caratterizzato da una riduzione delle frequenze su numerose linee urbane di Bologna (linee 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 33 e 36), in coerenza con carichi d’utenza più contenuti.

Inoltre, su tutte le linee, urbane, suburbane ed extraurbane, saranno sospese le corse scolastiche e non saranno in funzione le seguenti linee, attive nei soli giorni di scuola: 116, 122, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 186, 187, 189, 200, 300, 354, 442, 444, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 850, 851, 903, 904.

Gli orari in vigore sabato prossimo sono disponibili sul sito www.tper.it, accedendo alla sezione “Percorsi e orari” e indicando nello spazio di ricerca la linea d’interesse e la data del 2 novembre.

Nell’occasione, si ricorda che in questi giorni tradizionalmente dedicati alla Commemorazione dei Defunti, fino a domenica 3 novembre a Bologna è in funzione la linea 76 “Certosa”, collegamento tra il centro e il principale cimitero cittadino.

La linea 76 “Certosa” è attiva a partire dalla fermata di Piazza San Francesco sul percorso Piazza Malpighi, Lame, Calori, Silvani, Saffi, Emilia Ponente, Pertini e, infine, viale Gandhi, dove effettua le fermate Chiesa Certosa e Certosa Gandhi. In direzione del centro città la linea transita sulle vie Tolmino, Timavo, Pasubio, Vittorio Veneto, Saffi, San Felice, con capolinea in Piazza San Francesco. Il servizio è in funzione dalle ore 8 alle ore 18 circa (ultima corsa dalla Certosa alle 18.20) con corse ogni 20 minuti.