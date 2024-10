Ritornano gli appuntamenti con il CityLab Sassuolo: il tema del primo è la rigenerazione urbana

CityLab Sassuolo organizza un nuovo ciclo di incontri, un’occasione preziosa per approfondire temi di rigenerazione urbana, spazi pubblici e partecipazione civica.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 6 novembre 2024, presso il BAR ICARO in viale Ippolito Nievo 18 a Sassuolo, alle ore 20:45. L’evento, aperto a tutti, anche in questa occasione mira a coinvolgere attivamente i partecipanti e ad esplorare nuove modalità di confronto.

La serata si aprirà con la presentazione di progetti di rigenerazione, già sviluppati in altre città, per ispirare e fornire spunti pratici e realizzabili anche a Sassuolo. A seguire, si entra nel vivo del laboratorio cittadino con i tavoli partecipati che da sempre contraddistinguono gli incontri del CityLab.

“Il coinvolgimento della comunità nella trasformazione urbana – dice Maddalena, una delle promotrici dell’evento e architetto di professione – favorisce la transizione verso una città sostenibile, condivisa e accogliente. Creare uno spazio di dialogo facilita l’individuazione di nuove problematiche e di bisogni, ma aiuta anche a far emergere nuove soluzioni e attivare dinamiche collettive. In questo senso, i processi di condivisione e mediazione sono strumenti essenziali per un approccio volto a raccontare una nuova visione del territorio.”

L’obiettivo del CityLab continua ad essere chiaro: ascoltare chi vive quartieri, edifici, luoghi e spazi per cogliere i diversi punti di vista e capire se servono nuove prospettive. Una visione quella di Citylab Sassuolo che coinvolge le voci e le idee dei cittadini per provare a trasformare questi spazi, rendendoli più inclusivi e vitali.

E per rendere la serata ancora più accogliente, saranno offerte caldarroste a tutti i presenti.

Ricordiamo l’appuntamento:

mercoledì 6 novembre, ore 20.45

presso il Bar Icaro, via I. Nievo a Sassuolo

L’invito è quello di partecipare e condividere perché “insieme si fa Sassuolo“.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle prossime iniziative di CityLab Sassuolo, visitate il sito citylabsassuolo.it.