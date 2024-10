Riforme, Meloni “Noi siamo pronti per tutti i referendum”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti sempre per il voto dei cittadini, siamo pronti per tutti i referendum, non cambio idea sul premierato perchè davvero sono convinta che sia la madre di tutte le riforme, non è una riforma che sto facendo per me perchè questo è davvero un governo stabile. Ci siamo presi un impegno con i cittadini e stiamo realizzando il programma”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Porta a Porta su Rai1, commentando le parole del ministro Nordio su un possibile referendum sulla Giustizia.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).