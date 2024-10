Sereno o poco nuvoloso; visibilità ridotta per foschie in pianura e nelle valli e nebbia in prossimità del Po al primo mattino e nella sera-notte. Temperature in lieve calo con valori minimi compresi tra 10 gradi delle zone interne e 13 gradi della fascia costiera e massimi attorno a 18-19 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali. Mare calmo.

(Arpae)