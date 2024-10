ODG del M5S sul riconoscimento dello Stato di Palestina a Sassuolo e Maranello

“Ieri sera, il Consiglio Comunale di Maranello ha approvato l’Ordine del Giorno (ODG) presentato da Adele Baldi, capogruppo M5S Maranello, che invita il Governo Italiano a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina, un’iniziativa già supportata da 146 Paesi membri dell’ONU.

L’ODG impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere attività di sensibilizzazione verso le rappresentanze politiche locali, provinciali e nazionali, con l’obiettivo di incentivare politiche di pace, considerate un primo passo essenziale per una coesistenza duratura tra i popoli israeliano e palestinese.

La medesima mozione è stata approvata la sera precedente dal Consiglio Comunale di Sassuolo, presentata da Alberto Bonettini, capogruppo M5S Sassuolo e primo firmatario dell’ODG. Tuttavia, in quell’occasione, i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l’aula prima della discussione e della successiva votazione, evitando il confronto con gli interventi degli altri membri del Consiglio.

Tale comportamento evidenzia una visione di democrazia priva di ascolto e confronto, elementi essenziali per un dialogo democratico costruttivo.

Esprimiamo rammarico per la decisione della minoranza, ricordando che il rispetto nasce dall’ascolto delle opinioni altrui, e che ignorare tale principio costituisce un tradimento dei valori fondanti della democrazia”.

Così Movimento 5 stelle Modena e provincia (Alberto Bonettini, Consigliere a Sassuolo e

Adele Baldi, Consigliera a Maranello)