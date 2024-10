Nel weekend di Ognissanti, a Modena aperti mostre, monumenti e musei

Nel fine settimana della Festa di Ognissanti, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, mostre, monumenti e musei sono aperti ai modenesi e ai turisti che potranno visitare il sito Unesco con piazza Grande, la Ghirlandina e le sale storiche del Palazzo comunale, i Musei del Duomo, il Museo Civico con l’installazione “Il filo d’amore e di sangue”, la Terramara che prolunga la stagione autunnale fino alla fine del mese. Aperte anche la Galleria Estense e le mostre di Fmav, il Nuovo Diurno di piazza Mazzini e il mercato Albinelli. Tutte le informazioni si possono trovare nel portale di promozione turistica visitmodena (www.visitmodena.it/it/ponte-1-novembre) attraverso il quale è anche possibile prenotare.

Nel sito Unesco di piazza Grande si può salire in Torre da venerdì 1 a domenica 3 novembre con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro) e la prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it. Sono aperte per il ponte anche le Sale storiche del Palazzo comunale: venerdì 1 e domenica 3 novembre con visita guidata e ingressi alle 15.15; 16; 16.45; 17.30, con prenotazione obbligatoria (ingresso 2 euro). Domenica 3 novembre, alle 18, visita guidata a tema dedicata ai dipinti di Adeodato Malatesta, ritrattista della borghesia e dell’aristocrazia modenesi dell’Ottocento, esposti nella sala dei matrimoni (prenotazioni sul sito visitmodena). Sabato 2 novembre il Palazzo è accessibile con visita autonoma a ingresso gratuito alle 13; 13.30; 14; 14.30.

Nei tre giorni del ponte si può partecipare a visite guidate (su prenotazione) all’Acetaia comunale alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30.

Il Duomo di Modena è aperto sempre ma le visite turistiche sono consentite solo al di fuori delle celebrazioni liturgiche: venerdì e domenica dalle 13.30 alle 16.30; sabato dalle 10.30 alle 12 e dalle 12.30 alle 17. I Musei del Duomo si potranno visitare venerdì 1 novembre dalle 10 alle 14; sabato 2, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18; domenica 3 novembre dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Per tutto il fine settimana è aperto anche il Nuovo Diurno di piazza Mazzini, con orario continuato dalle 9.30 alle 19, a ingresso libero e gratuito. Nel giorno della festa di Ognissanti, venerdì 1 novembre, è aperto anche il Mercato Albinelli, dalle 8 alle 15, che apre regolarmente anche sabato 2 novembre, dalle 7 alle 19, mentre rimane chiuso domenica.

Il Museo Civico, al terzo piano del Palazzo dei Musei, è aperto per tutto il fine settimana a orario continuato 10 alle 19, con ingresso gratuito. Sarà possibile visitare, per gli ultimi tre giorni, anche l’installazione “Il filo d’amore e di sangue. Racconto di vita e morte a Mutina”, percorso immersivo che affronta il tema del rapporto tra anima e corpo e tra morte e vita partendo dal rinvenimento, nella necropoli che fiancheggiava la via Emilia a est della città, di una sepoltura che conteneva due urne cinerarie appartenenti a una bambina, morta tra i 4 e i 6 anni e a una giovane donna.

A Palazzo dei Musei si possono visitare anche Avia Pervia, la sala immersiva che racconta le origini e la storia del Museo e della città, e la Galleria Estense aperta venerdì 1 dalle 10 alle 18; sabato 2 dalle 8.30 alle 19.30; domenica 3 novembre dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.

Al piano terra del Palazzo saranno accessibili gratuitamente anche la Gipsoteca Giuseppe Graziosi e l’adiacente Lapidario Romano.

Nel fine settimana, sono due gli appuntamenti in programma al Parco archeologico della Terramara di Montale: venerdì 1 con il microscavo archeologico “Storie di scheletri e di ceneri” e domenica 3 novembre, a ingresso gratuito, come ogni prima domenica del mese, con le visite guidate all’area archeologica e al villaggio ricostruito (informazioni e prenotazioni: www.parcomontale.it).

Per tutto il fine settimana festivo si possono visitare anche le mostre di Fondazione Modena arti visive a partire da “Naturale Innaturale. Dinosauri e altre creature”, alla Palazzina dei Giardini: dialogo tra arte e scienza dall’evoluzione della rappresentazione scientifica dei dinosauri, alle opere di Dario Ghibaudo. A Palazzo Santa Margherita si può visitare, invece, “Umwelt”, mostra su arte, tecnoscienza, espressioni non-umane di intelligenza e ambienti collettivi naturali e artificiali (informazioni: fmav.org).

Aperti anche il Museo Enzo Ferrari (sabato e domenica dalle 9.30 alle 18; lunedì 1 aprile tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19, ingresso a pagamento; www.ferrari.com/it-IT/museums/enzo-ferrari-modena) e la Casa Museo Luciano Pavarotti in stradello Nava (tutti i giorni dalle 10 alle 18; ultimo ingresso alle 17.15; www.casamuseolucianopavarotti.it).