Minore arrestato per spaccio dalla Polizia di Stato in viale Molza a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 16 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 24 ottobre scorso, intorno alle ore 12.00, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona parco Novi Sad, nel transitare in viale Molza ha notato il giovane, che alla vista della Polizia si è allontanato repentinamente come per eludere un eventuale controllo.

Raggiunto e fermato dagli operatori, l’indagato è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 49,35 grammi, oltre a 6 pastiglie di ecstasy/MDMA e ad un bilancino di precisione, nascosti all’interno del marsupio.

Nella sua disponibilità è stato rinvenuto anche un coltello a scatto, motivo per il quale è stato denunciato per i reati di detenzione abusiva di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Al termine delle formalità di rito, di concerto con la Procura per i Minorenni di Bologna, il giovane è stato associato presso il C.P.A. di Bologna. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura cautelare del collocamento in comunità minorile.