Luciano Ligabue in concerto a Bologna, Piacenza e Parma con “Ligabue in teatro – dedicato a noi”

Luciano Ligabue in concerto giovedì 31 ottobre all’Europauditorium di BOLOGNA, domenica 3 novembre al Teatro Municipale di PIACENZA e giovedì 7 novembre a Teatro Regio di PARMA, nell’ambito del nuovo tour teatrale “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI”.

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

Una serie di concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio dove si è tenuta una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile. Per rendere ancor più unico ogni concerto, Luciano Ligabue ha scelto di proporre ogni sera una scaletta diversa, in cui, oltre alle perle nascoste della sua carriera, non mancheranno le hit più amate dal pubblico.

“LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” chiude ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.

Insieme a Luciano Ligabue, sul palco Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta è in tour con il Liga dopo aver suonato la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”.

“LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” dà spazio ad EMERGENCY con un corner dedicato nei foyer di tutti i teatri italiani che toccano il tour.

Questa collaborazione permetterà di sostenere i progetti di EMERGENCY in Sudan, dove l’associazione lavora dal 2005 e al momento dello scoppio della guerra gestiva 3 Centri pediatrici e il Centro Salam di cardiochirurgia. In questi mesi difficili non ha mai lasciato il Paese.

A 20 anni dal primo concerto a Campovolo (10 settembre 2005), il 21 giugno 2025 LUCIANO LIGABUE tornerà sul palco di CAMPOVOLO (RCF ARENA di REGGIO EMILIA) con LA NOTTE DI CERTE NOTTI, un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

I biglietti per “La notte di Certe notti” (prodotto e organizzato da Friends&Partners e ZooAperto) sono disponibili in prevendita su Ticketone.it.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario