Le iniziative di di Modenamoremio in occasione di Halloween

Grazie all’iniziativa di Modenamoremio, concordata con gli organizzatori e il Comune di Modena, nella giornata di Halloween sono previsti eventi anche in piazza San Francesco, piazza Pomposa.

L’iniziativa si colloca nel programma ufficiale di Sciocolà – Festival del Cioccolato: “L’obiettivo di ‘allargare’ il centro cercando di animare e arricchire sempre più luoghi del cuore della città – spiega il direttore di Modenamoremio Angelo Giovannini – è una nostra costante e l’accordo immediatamente raggiunto con SGP Grandi Eventi ci consente di coinvolgere in un grande evento come ‘Sciocolà’ luoghi e aree del centro non sempre toccate”.

Si è così pensato di organizzare, grazie alla collaborazione di preziosi volontari e commercianti associati alla società di promozione, tre momenti di festa che rientrano a pieno titolo nel programma generale della manifestazione.

Per i più piccoli che hanno voglia di mascherarsi, giovedì 31 Ottobre, dalle 16 alle 19, in Piazza San Francesco, grazie alla preziosa collaborazione del Comitato Genitori e delle insegnanti della Scuola primaria Cittadella, Dritto e Rovescio di Tiziana Soncini e Start60 laboratorio artigianale, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola del Comune, Coldiretti Modena e Flover, i più piccoli potranno partecipare a “Halloween al Cacao – Dolcetto o scherzetto”, una momento di festa con letture , animazioni, laboratori a tema, truccabimbi e naturalmente dolciumi, cioccolatini e i biscotti dui Epic8. I locali Iodio Puro e Vitto Trattoria Italiana offriranno cioccolata calda e biscotti e il Ristorante Frigieri i suoi biscotti.

Una particolare ambientazione scenografica renderà il pomeriggio dei bimbi più ‘magico’ che mai.

Per i giovani adulti con voglia di far festa, dalle 21 alle 24 in Piazza Pomposa, i locali della piazza Mob, Birroteca Al Goblet, Reset, Labeerinto Gate 31 e Salumeria del Cardinale, presentano “Halloween Party in Pomposa”, una festa a tema Alice in Wonderland con DJ set a cura di Carlo Raiteri (in arte RTIK), cocktail a tema e un premio per il miglior costume. Per maggiori informazioni seguite @halloweenpomposa su Instagram.