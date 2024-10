Fabio Grosso dopo Juve Stabia – Sassuolo

Queste le parole di Mister Grosso subito dopo la sfida del Menti contro la Juve Stabia.

“Lo sapevamo che sarebbe stata una gara difficile però abbiamo fatto delle buone cose e siamo andati in vantaggio due volte anche se non siamo stati in grado di gestirlo questo vantaggio”.

Sul desiderio di vincerla questa gara che per due volte i suoi avevano messo sui binari giusti l’allenatore Pescarese ha detto:

“Nel finale abbiamo comunque provato a vincere la gara e senza correre grandi rischi. Usciamo dal campo con un punto e ce lo teniamo stretto e guardando avanti alla prossima partita che sarà altrettanto difficile”.

Su questo campionato Grosso ha ribadito ciò che dice spesso, ovvero che non esistono partite facili in serie B e che occorre sempre presentarsi in campo con l’energia giusta e la determinazione ad aggiudicarsi tutti i duelli.

Qualche rammarico c’è e l’allenatore neroverde lo esprime così:

“Peccato per alcuni dettagli che non sono andati bene soprattutto in occasione dei due gol subiti ma ripeto abbiamo conquistato e difeso il punto senza correre mai il rischio di perdere l’intera posta”.

Sulla prossima sfida del Sassuolo prevista per domenica alle 17:15 al Mapei contro il Mantova così l’allenatore:

“Per domenica un paio di ragazzi purtroppo li abbiamo persi però ho fiducia nei ragazzi che ho disposizione come di alcuni che erano a casa ieri che certamente torneranno utili”.

Claudio Corrado