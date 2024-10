Evento musicale di Ognissanti a Limidi: “Flexus: Strings Experience”

Venerdì 1 novembre 2024, ore 21:00 a Limidi nella Chiesa di S. Pietro in Vincoli (via Limidi n. 1144), un appuntamento ormai tradizionale, in occasione della Festa di Ognissanti: spettacolo di canti e musica.

I Flexus (noto complesso che ha la sua sala prove a Limidi) diventano una piccola orchestra arricchita di strumenti ad arco e a fiato, con una veste inedita che privilegia sonorità acustiche. Satelliti, comete, lune e stelle saranno le grandi protagoniste di una scaletta che attraversa le loro canzoni, alcuni capolavori della musica d’autore italiana fino ad arrivare ad alcune pagine di musica classica e colonne sonore. Con i Flexus vi saranno alcune presenze straordinarie: il maestro Rocco Malagoli (violino), Matteo Montanari (violoncello), Andrea Ceré (contrabbasso), Pietro Rustichelli (flauto traverso), Davide Vicari (sax, pianoforte). Artisti famosi a livello Europeo.

Una interessante, speciale e piacevole serata musicale nella bella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi.

L’evento, organizzato in collaborazione tra il locale Centro polivalente, il circolo ANSPI “don Milani” e la Parrocchia di Limidi, fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera.

A seguire, la programmazione prevede per domenica 10 NOVEMBRE ‘24 alle ore 16,00 presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI un pomeriggio assieme ai “CIOCAPIAT dla VINTAROLA”, uno spettacolo dialettale di facile comprensione per tutti composto da scenette, dialoghi, monologhi e canzoni in dialetto.