Elisa Cavani è la nuova assessora del Comune di Vignola

Ha fatto il suo debutto, la sera di martedì 29 ottobre nella seduta del Consiglio comunale, la nuova assessora del Comune di Vignola Elisa Cavani: a lei, la sindaca Emilia Muratori ha conferito le deleghe a “Politiche giovanili, Sport e Associazionismo, Comunicazione e Trasparenza, Transizione digitale”.

Elisa Cavani, 46 anni, laureata in Giurisprudenza, esercita la professione di avvocato penalista. Di fatto, si occuperà delle deleghe lasciate dall’assessore Luca Righi, che, come noto, aveva dato le dimissioni per ragioni personali in settembre.

Rimangono confermate le deleghe in capo agli altri assessori della Giunta di Vignola: la vicesindaca Anna Paragliola (Ambiente e Transizione ecologica, Servizi sociali e Sanità, Personale, Pari opportunità, Legalità), Daniela Fatatis (Istruzione, Cultura e Biblioteca, Turismo e promozione del territorio, Rapporti con il cittadino), Enrico Panini (Centro storico, Progetti europei, Gemellaggi, Democrazia e Partecipazione, Quartieri e Decentramento) e Niccolò Pesci (Urbanistica ed Edilizia privata, Viabilità e Mobilità sostenibile, Lavoro, Attività produttive e Commercio). La sindaca Emilia Muratori mantiene, quindi, le deleghe a Lavori Pubblici, Manutenzione e cura della città, Agricoltura, Protezione civile, Sicurezza, Bilancio e Tributi, Società partecipate e Progetti PNRR, oltre a quelle materie che non risultino espressamente delegate ai componenti della Giunta.