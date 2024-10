Elezioni Regionali, a Modena 600 metri quadri di propaganda nei tabelloni

Lo strumento principale della propaganda elettorale è ormai la comunicazione online, ma i Comuni hanno comunque l’obbligo di mettere a disposizione delle forze politiche postazioni per l’affissione di manifesti, stampati e giornali murali. E sono diversi i partiti e i candidati che continuano a utilizzare anche questo strumento.

A Modena, in vista delle elezioni Regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre, le postazioni predisposte sono 25 per una superficie complessiva di oltre 600 metri quadri utilizzabili da quattro candidati alla presidenza e dalle 11 liste provinciali. A ogni candidato, infatti, spetta uno spazio di un metro d’altezza per 70 centimetri di base, mentre per le liste sono previsti spazi di 2 metri di altezza e 1 metro di base.

L’assegnazione degli spazi è attribuita per sorteggio.

L’ordine dei candidati dalla presidenza, da sinistra a destra nei tabelloni, è: Michele De Pascale, Elena Ugolini, Luca Teodori, Federico Serra.

L’ordine delle liste è: Civici, con DE Pascale Presidente; Partito democratico – De Pascale Presidente; Alleanza Verdi Sinistra – Coalizioni civiche – Possibile; Movimento 5 stelle; Riformisti per Emilia-Romagna Futura; Rete Civica Elena Ugolini Presidente; Fratelli d’Italia – Giorgio Meloni; Lega Salvini Emilia – Romagna – il Popolo della Famiglia; Forza Italia – Berlusconi Ugolini Presidente – Noi Moderati; Lealtà Coerenza Verità Luca Teodori; Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro.

Le 25 postazioni con i tabelloni elettorali sono collocate in tutti i quartieri della città e nelle frazioni.

In centro storico se ne trovano tre: in piazza della Cittadella, viale Rimembranze e via Paolucci.

Altre cinque sono in strada Albareto, tra via Francia e via Danimarca ai Mulini nuovi, al Villaggio Modena Est, in via Divisione Acqui (all’incrocio con viale dello Sport) e in viale Gramsci.

Undici si trovano tra Baggiovara, Cittanova, Ganaceto, Lesignana, Cognento, Marzaglia nuova, Saliceta San Giuliano, Villanova, Tre Olmi, Madonnina e in viale Corassori (all’incrocio con via Cattaneo). Le altre sei sono tra Buon Pastore e Sant’Agnese: in via Sassi, a San Damaso, a Portile, in via Campi e due in strada Morane.