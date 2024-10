Dal 4 novembre nuova linea bus Osteria Nuova – Calderara di Reno

Dal 4 novembre chi deve muoversi tra Calderara di Reno e Osteria Nuova, nel comune di Sala Bolognese, avrà a disposizione una nuova linea bus Tper: la 503.

Attiva dal lunedì al venerdì con 20 corse per ognuna delle due direzioni di marcia, dalle 5.40 (tratta Osteria Nuova > Calderara) alle 20.50 (tratta Calderara > Osteria Nuova), la linea prevede 9 fermate tra la stazione dei treni di Osteria Nuova e il municipio di Calderara di Reno (Osteria Nuova stazione; Osteria Nuova Ca’ Luca; Zona artigianale Stelloni via Verde; Zona artigianale Stelloni via Bizzarri; Valtiera; Bazzane; Calderara case campagna; Calderara casa Degli Esposti; Calderara municipio).

La linea è stata pensata per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici favorendo l’interscambio bus/treno nella stazione di Osteria Nuova, con una linea a servizio dei comparti produttivi adiacenti e del centro urbano di Calderara di Reno.

Lavoratori e lavoratrici in primo luogo, ma anche chi studia e l’intera cittadinanza, potranno usufruire del nuovo servizio co-progettato e co-finanziato dai due comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese e da tre aziende del territorio: Bonfiglioli Group, S.I.BO e Ammeraal Beltech.

La linea nasce infatti per rispondere alle esigenze espresse anche dalle tre aziende, coinvolte assieme ad altre insediate nell’area in una sperimentazione sulla mobilità sostenibile svolta all’interno di clubPRO, metodologia e strumento dove Città metropolitana, Comune di Bologna e le principali imprese del territorio possono confrontarsi in maniera strutturata e continuativa in una vera alleanza operativa pubblico-privato.

La sperimentazione che ha portato alla nuova linea

Nel 2022, nell’ambito di clubPRO, è stata avviata una sperimentazione su due aree, Bologna Area Nord Est e Calderara, per capire come rendere più efficiente e sostenibile la mobilità del personale delle aziende coinvolte. La sperimentazione sull’area di Calderara ha visto la creazione di un network strategico tra la Città metropolitana, i Comuni di Bologna, Calderara, Sala Bolognese, e 15 imprese – coordinate da una nuova figura di intermediazione tra Pubblica amministrazione e imprese, il mobility manager di prossimità – con il coinvolgimento di SRM e TPER, per progettare il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale dell’area. Il network ha condiviso informazioni ed elaborato proposte e richieste tra aziende e Istituzioni pubbliche. Sono poi stati aggregati dati di spostamento e esigenze di trasporto delle imprese e TPER ha progettato da zero la nuova linea di bus funzionale in primo luogo alle esigenze di aziende ed addetti ma con corse e orari fruibili da tutti i cittadini del territorio interessato, in un’ottica di superamento del concetto di navetta privata per i soli lavoratori.

I costi

I costi di attivazione della linea sono stati coperti, grazie alla collaborazione tra Pubblica amministrazione e privati, dai Comuni di Calderara di Reno, Sala Bolognese, e dalle tre aziende. Il costo complessivo del nuovo servizio, che sarà attivo fino a dicembre 2026, è di oltre 320 mila euro. Il Comune di Calderara di Reno sostiene circa 159 mila euro, il Comune di Sala Bolognese circa 54 mila euro, Bonfiglioli Group circa 87 mila euro, Sibo circa 11 mila e Ammeraal Beltech circa 10 mila euro.

clubPRO

clubPRO è uno strumento e un metodo di confronto nato per soddisfare la necessità di uno scambio continuativo e strutturato tra la Città metropolitana, il Comune di Bologna e le imprese di rilievo del territorio. Vuole essere la risposta a un’esigenza di crescita del territorio, mira a facilitare l’aggregazione e lo scambio e trovare sinergie su temi strategici.

Ad oggi le imprese aderenti sono 39: Alcenero, Alstom, Bonfiglioli Group, Camst, Cefla, Coesia, Conad, Coop Alleanza 3.0, Coop Ceramica Imola, Coprob, Crif, Cubbit, Curti, Datalogic, Ducati, Emilbanca, Faac, Gellify, Granarolo, Hera, Iconsulting, Ima, Lamborghini, Macron, Marchesini Group, Menarini Silicon Biosystems, Metalcastello, Nier, Philip Morris Italia, Piquadro, Poggipolini, Rekeep, Robopac, Sacmi, Tper, Unipol Gruppo, Viabizzuno, Ynap, Zanichelli.

