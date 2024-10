Così Nicholas Pierini, autore della doppietta nella sfida del Sassuolo contro la Juve Stabia

Questa la dichiarazione di Nicholas Pierini, autore di una doppietta nell’ultima sfida del Sassuolo contro la Juve Stabia.

“Sapevamo che era un campo difficile per l’intensità che mettono qui e complicato per l’atmosfera. Ci teniamo stretti il punto però dobbiamo essere più bravi a tenere botta considerando che abbiamo preso subito goal dopo il nostro vantaggio. Dobbiamo migliorarci in questa cosa perché dopo aver segnato un goal è normale che ci sia una reazione degli avversari”.

Come ha visto la gara Pierini da dentro?

“Loro molto sporchi e molto intensi quindi è stato difficile giocare. Si è giocato molto di più sulle palle sporche in questa partita ma questo fa parte del calcio e fa parte della categoria. Noi siamo stati bravi a gestirli sotto questo punto di vista”.

Sulle sue due personali realizzazioni:

“Sono molto contento per i gol e mi dispiace un po’ per il risultato perché potevano essere tre punti invece che uno. Non è tanto importante chi fa gol ma l’importante è che siamo uniti, siamo una squadra e continuare a fare quello che stiamo facendo”.

Claudio Corrado