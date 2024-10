Al via il progetto “LOGOS, Pensiero e parola”

Mercoledì 30 ottobre 2024, si è svolta la consegna ufficiale di 11 comunicatori Tablet Blu(e) Needius ai reparti dell’Area Pediatrica presso l’Ospedale Bellaria da parte di Bimbo Tu, per celebrare l’avvio del progetto LOGOS, Pensiero e Parola. Promosso dall’associazione Bimbo Tu e ideato in collaborazione con l’associazione Fare Leggere Tutti e con l’Ausl di Bologna, grazie alla Dott.ssa Paola Visconti, UOSI Disturbi dello Spettro Autistico dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB) presso l’Ospedale Bellaria, questo progetto si pone un obiettivo ambizioso e al contempo basilare: consentire a tutti di comunicare, soprattutto a coloro che si trovano esclusi dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite e deficit cognitivi, attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa.

La partecipazione della UOSI Disturbi dello Spettro Autistico – IRCCS-ISNB, diretta dalla Dott.ssa Paola Visconti, nasce nell’ottica di condividere un sapere ed un’esperienza che questo Servizio ha nell’utilizzo di tale importante sistema di comunicazione che permette di colmare quel gap comunicativo che può essere presente nei bambini con diagnosi di Autismo. Ma tale approccio può essere di arricchimento anche per bambini e adolescenti che per svariate condizioni cliniche presentano bisogni comunicativi complessi.

“Senza il supporto di Yogi Foundation e il Fondo Carta Etica UniCredit , oggi non saremmo qui” spiega Cora Querzé, Direttrice generale Bimbo Tu “fin dall’idea iniziale, queste importanti realtà private hanno creduto nell’importanza solidaristica dell’iniziativa e per questo ringraziamo i relativi staff con tutto il cuore”.

Grazie al sostegno economico di Yogi Foundation e di UniCredit, attraverso il suo Fondo Carta Etica, infatti LOGOS è già diventato realtà nei reparti di Pediatria degli ospedali Bellaria, Sant’Orsola e Maggiore, il Day Hospital del Bellaria, e gli spazi di Bimbo Tu come Tribù e PASS.

Il progetto LOGOS punta a diffondere la cultura della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), dentro e fuori l’ospedale attraverso una serie di azioni volte a rendere più inclusivi gli ambienti in cui Bimbo Tu svolge le attività assistenziali a favore di bambini ricoverati e alle loro famiglie.

La CAA, infatti, offre una modalità alternativa a quella verbale tradizionale per entrare in relazione con gli altri, anche utilizzando un sistema di scrittura in simboli. Costituisce non solo uno strumento comunicativo, ma un insieme di tecniche e strategie volte a garantire l’inclusività, lo sviluppo delle capacità comunicative e l’autodeterminazione di quanti non possono esprimersi verbalmente.

“Siamo entusiasti di aver collaborato e supportato l’iniziativa ‘LOGOS, Pensiero e Parola’, un progetto ispirato dai valori di inclusione e solidarietà”, spiega Andrea Costa, Fondatore e CEO di TeaPak srl SB, il luogo dove Yogi Tea diventa realtà.

“TeaPak, attraverso la Yogi Foundation ha deciso di contribuire a questo progetto perché crediamo fermamente che il soggetto azienda debba andare oltre le finalità di business e farsi portatore di finalità etiche e sociali che possano incrementare le possibilità di autorealizzazione per tutti – ha aggiunto – . Ci rende quindi immensamente felici sapere che attraverso il nostro sostegno, questi bambini hanno un’opportunità nuova di entrare in contatto con il mondo che li circonda e percepire ed aumentare la consapevolezza delle proprie capacità comunicative e relazionali”.

“È per noi bello e gratificante continuare a lavorare insieme, per costruire una comunità più forte e coesa e creare un territorio in cui ogni voce possa essere ascoltata – ha concluso – . Un ringraziamento sentito e tutta la nostra stima a tutti i volontari di Bimbo Tu, agli operatori, agli educatori, al personale medico e infermieristico, che ogni giorno con dedizione rendono il mondo senza dubbio un posto migliore”

“Siamo sempre felici di contribuire al bene dei territori in cui operiamo – afferma Livio Stellati, Responsabile Territorial Relations Centro Nord UniCredit -. Abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché riteniamo sia di grande impatto per tanti piccoli pazienti e per le loro famiglie. UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio e determinata ad assicurare un contributo concreto ai bisogni della comunità. La nostra donazione è stata resa possibile grazie al fondo carta etica che dal 2005 ci ha permesso di supportare 1380 iniziative in tutta Italia, destinando oltre 38 milioni di euro per la realizzazione di azioni di utilità sociale come la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, all’infanzia, alle donne, agli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio”.

Nel concreto, grazie a LOGOS sono stati tradotti in CAA tutti i pannelli, materiali di supporto e i cartelli presenti negli spazi in cui Bimbo Tu svolge le quotidiane attività (reparti, day hospital, nello spazio ludico-ricreativo Tribù di Bimbo Tu al Bellaria), senza dimenticare le guide per bambini e genitori ai servizi di Risoamica, il percorso di educazione alla risonanza magnetica all’ospedale Bellaria, e alla Stanza dei papà, che consente il pernottamento dei papà dei piccoli pazienti all’ospedale Sant’Orsola.

Nondimeno sono stati tradotti in CAA anche i pannelli e i cartelli di PASS, il Polo Accoglienza Servizi Solidali di Fondazione Bimbo Tu a San Lazzaro di Savena, punto di riferimento non solo per le famiglie dei piccoli ricoverati ma anche per la cittadinanza e le categorie più fragili. La CAA si è infatti rivelata essere uno strumento utilissimo per comunicare meglio con gli ospiti di PASS che non parlano italiano: nel 2023 sono state accolte famiglie provenienti da 8 Paesi diversi nel mondo.

Le traduzioni sono state realizzate dallo staff specializzato di Bimbo Tu e dai volontari, che hanno seguito un apposito corso di formazione svolto dall’associazione Fare leggere tutti, impegnata nella promozione della lettura a favore di bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle categorie più fragili. Fare leggere tutti è ente accreditato Miur per la formazione del personale scolastico, ed è animata da insegnanti, genitori, educatori, linguisti, sociologi, professionisti del settore editoriale.

LOGOS incarna lo spirito solidaristico e intraprendente di Bimbo Tu, attenta a creare una rete di supporto attorno alle famiglie che vivono il dramma della malattia di un figlio coinvolgendo istituzioni, enti del terzo settore ed imprese. Ed è proprio grazie a all’iniziativa privata che si deve la riuscita dell’iniziativa: l’associazione è grata ai partner Yogi Foundation e Fondazione Unicredit, che hanno creduto nel progetto, sostenendone i costi della realizzazione, mettendosi in ascolto delle necessità di tanti bambini e dei loro genitori.