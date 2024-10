Un arresto per evasione a Nonantola

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Nonantola, nel corso di un servizio di pattugliamento del centro abitato, hanno sorpreso un uomo che, privo di autorizzazione del Giudice, si era allontanato dalla sua abitazione in cui si trova sottoposto agli arresti domiciliari.

Il 23enne, che non aveva alcuna valida giustificazione per assentarsi dal luogo di detenzione, è stato perquisito dai militari che hanno trovato in suo possesso alcuni grammi di hascisc, per uso personale.

Tratto in arresto per il reato di evasione, nella mattinata odierna è stato giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Modena. All’esito della convalida, l’interessato è stato ricollocato agli arresti domiciliari su disposizione del Giudice.