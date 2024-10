Soliera, lo sport è di tutti: si rinnova il sostegno alla pratica sportiva

Anche quest’anno si rinnova il bando che assegna contributi economici per lo sport di giovani dai 6 ai 17 anni d’età residenti a Soliera. Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica entro le ore 12 di sabato 30 novembre 2024. Il contributo economico viene riconosciuto ai nuclei familiari che si trovano con entrate economiche ridotte e un Isee non superiore ai 12.000 euro.

Il progetto si chiama anche quest’anno “Lo sport è di tutti”, a indicare un’iniziativa che intreccia la promozione sportiva alla solidarietà sociale. Possono beneficiarne i genitori o i tutori dei ragazzi residenti a Soliera di età compresa fra i 6 e i 17 anni d’età nati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018. Il contributo erogabile è pari al 50% del costo sostenuto per l’iscrizione annuale a un corso di una disciplina sportiva, fino a un contributo massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 euro a famiglia.

La domanda deve essere presentata dal genitore sul cui stato di famiglia è presente il minore/giovane beneficiario, o da chi esercita la tutela legale, esclusivamente in via telematica con accesso tramite credenziali SPID, utilizzando il modulo di compilazione e invio online che si trova sul sito internet del Comune di Soliera. I cittadini non in possesso delle credenziali SPID o non in grado di compilare autonomamente la domanda, possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Garibaldi 48 (orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8,15-12,45 / martedì pomeriggio ore 14,30-17,30).