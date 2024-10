San Felice: dal 5 novembre cambiano gli orari dei cimiteri cittadini

Fino a lunedì 4 novembre i tre cimiteri cittadini di San Felice sul Panaro (capoluogo, Rivara e San Biagio) saranno aperti al pubblico dalle 7 alle 19. A partire da martedì 5 novembre entrerà in vigore l’orario invernale con apertura dalle 8 alle 17, che resterà in vigore fino a sabato 29 marzo 2025. È inoltre prevista una apertura straordinaria presso il cimitero di Rivara, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre, dalle 9 alle 17, dell’ufficio cimiteriale a cui i cittadini potranno rivolgersi per informazioni su: scadenze concessione loculi, acquisto tombe di famiglia e lampade votive eccetera.