Riqualificazione delle aree commerciali e promozione del territorio: cofinanziati 36 progetti di Comuni e Unioni con oltre 4 milioni di euro

Dalla riqualificazione di giardini e centri storici alla realizzazione di mercati rionali, eventi enogastronomici e festival.

La Giunta regionale ha approvato, con una delibera, il cofinanziamento di 36 progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni di tutte le province per valorizzare le aree a vocazione commerciale, migliorare la qualità degli spazi pubblici e incentivare la crescita economica.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito dell’applicazione della nuova legge regionale per lo sviluppo dell’economia urbana e la qualificazione ed innovazione della rete commerciale e dei servizi, approvata ad ottobre 2023, prevede un investimento complessivo di oltre 4 milioni 150 mila euro nel 2024, di cui oltre 3,1 milioni di euro per finanziare 18 progetti di riqualificazione delle aree commerciali e 1 milione di euro per sostenere altrettante iniziative di promozione commerciale. Il tutto per un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro, considerando anche la compartecipazione di Comuni e Unioni di Comuni.

In particolare, per i 18 progetti di riqualificazione, gli investimenti si concentrano sulla creazione di nuovi spazi commerciali, la riqualificazione delle aree mercatali esistenti e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale.

Parallelamente, la promozione del territorio si sviluppa attraverso 18 progetti per campagne di marketing, eventi enogastronomici e manifestazioni, oltre alla realizzazione di strumenti digitali per il turismo.