Mirandola, occulta 1.300 euro di merce nello zaino e poi esce dal supermercato: arrestato

La Polizia di Stato di Mirandola ha arrestato un cittadino rumeno di 21 anni per il reato di furto aggravato. Nella giornata del 26 ottobre scorso, personale del Commissariato di P.S. di Mirandola è intervenuto in un supermercato su segnalazione alla linea d’emergenza 112NUE da parte dell’addetto alla sorveglianza, in quanto tre ragazzi, dopo aver pagato un pacco di biscotti, avevano oltrepassato le barriere antitaccheggio facendo scattare l’allarme.

All’arrivo degli agenti, due degli indagati si erano dati a precipitosa fuga, mentre il 21enne è stato identificato. Nel suo zaino sono stati rivenuti prodotti per la cura della persona per un valore complessivo di circa 1.300 euro. Arresto convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena nella giornata di ieri.

Sono in corso indagini per risalire agli altri due giovani.