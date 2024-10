“Halloween in via Guerrazzi”, i provvedimenti al traffico in vigore a Bologna giovedì 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre è in programma “Halloween in via Guerrazzi”, una festa di strada organizzata dall’Associazione culturale “Talenti”.

Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione.

Ecco le strade che dalle 16 del 31 ottobre alle 00,30 del 1 novembre saranno interessate ai provvedimenti:

via Guerrazzi , da Strada Maggiore a via Santo Stefano, divieto di transito veicolare

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.