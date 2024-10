Dragonetti (Sassuolo Guarda Avanti): “Un percorso di Consultazione per l’Intitolazione delle nuove Scuole a Rometta e Parco”

“Vogliamo avviare un percorso di consultazione pubblica per l’intitolazione delle nuove scuole attualmente in costruzione nei quartieri Rometta (ex Scuola infanzia Sant’Agostino) e Parco (ex Asilo Nido Parco).

L’obiettivo è coinvolgere attivamente la cittadinanza, in particolare i residenti dei quartieri interessati, le famiglie dei bambini che frequentano i servizi educativi e le associazioni locali, per arrivare a una proposta di intitolazione condivisa”. Così il consigliere Matteo Dragonetti, capogruppo di Sassuolo Guarda Avanti.

“Tra i possibili nomi proposti emergono figure di grande importanza per la comunità di Sassuolo, come Don Carlo Lamecchi e Don Tullio Menozzi, due parroci che hanno saputo donare la loro esistenza alle loro parrocchie, sono stati per larga parte della città di Sassuolo guide, punti di riferimento, non solo dal punto di vista religioso.

Tuttavia, il Comune intende valorizzare anche il contributo di altre personalità significative nell’ambito culturale, educativo, e religioso affinché la scelta rispecchi il più possibile la comunità. Questo processo di ascolto e partecipazione è pensato per garantire che i nuovi poli educativi, luoghi fondamentali per lo sviluppo delle nuove generazioni, possano portare il nome di figure che siano percepite come simboli di valori e memoria collettiva.

L’intitolazione delle scuole, infatti, non rappresenta solo un atto formale, ma un momento di riconoscimento per chi ha contribuito alla crescita sociale e culturale della nostra città.

Il Sindaco e la Giunta Comunale si impegnano a facilitare questo percorso di consultazione, in collaborazione con l’istituto comprensivo di riferimento, al fine di garantire una scelta condivisa, trasparente e partecipata” aggiunge Dragonetti.