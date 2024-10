“De Institutione Medica”, a Modena nel weekend un viaggio attraverso la storia della medicina

Sabato 2 e domenica 3 novembre, le associazioni culturali “Les Grognards de l’Armée d’Italie” e “Mansio Templi Parmensis 1275 Asd”, in collaborazione con Modenamoremio e con il patrocinio del Comune di Modena, organizzano “De Institutione Medica”, evento di rievocazione storica presso il chiostro di San Paolo, in via Selmi 67.

L’iniziativa racconterà lo sviluppo della medicina e del soccorso sanitario dall’antichità all’età moderna e prevede la partecipazione di numerosi gruppi e associazioni culturali e non che, attraverso il metodo della “living history”, rappresenteranno un tema assolutamente inedito nell’ambito della rievocazione storica ma che, ancora oggi, rimane fondamentale nella storia europea e non solo.

Ad approfondimento e completamento della tematica è prevista la partecipazione di rappresentanze delle nostre Forze armate e di Associazioni di soccorso sanitario in ambito civile e militare, oltre a incontri e conferenze con esperti sul tema.

L’evento, che vedrà la partecipazione di un nutrito gruppo di protagonisti, professionisti del settore e rievocatori conoscitori del tema, si propone di contribuire alla crescita culturale e sociale della città di Modena, da diverso tempo luogo privilegiato di incontro tra le associazioni e la cittadinanza.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

SABATO 2 NOVEMBRE 2024

Ore 10.00 Apertura evento al pubblico

Ore 11.00 Inaugurazione dell’evento alla presenza delle autorità civili e militari

Ore 14.00 – 16.00 “Incontro con la Storia”, dialogo tra i rievocatori e il pubblico: evo antico, evo medio, evo moderno.

Ore 20.00 Chiusura evento

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024