Auto a fuoco nella notte a Reggio Emilia

Poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco che stavano operando sul posto, sono intervenuti in via Fratelli Rosselli a Reggio Emilia, dove c’era un’autovettura in fiamme.

Sul posto gli operanti accertavano che, per cause ancora al vaglio ma di probabile origine dolosa, si era sviluppato un incendio che interessava una Volkswagen New Beetle di proprietà di un 49enne reggiano, che andava completamente distrutta. Le fiamme, non interessavano altri mezzi. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, finalizzate ad accertare con chiarezza i fatti.