Al via a Reggio Emilia “Generazione Digitale”, progetto di sensibilizzazione dei giovani sull’uso consapevole delle tecnologie

Prende il via questa settimana ‘Generazione digitale’, progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia tramite finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, per coinvolgere i giovani in percorsi formativi e informativi sull’uso consapevole dei social network e sull’intelligenza artificiale, in particolare rispetto a temi come la privacy, la democrazia, il bullismo e i rischi legati a un uso troppo disinvolto delle tecnologie.

Il progetto è realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio: cooperativa Reggiana Educatori, il collettivo “Frame”, Cine Club, Dipartimento di Comunicazione ed economia di Unimore, Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, Digital Freaks e Impact Hub – Reggio Emilia.

Due sono i principali ambiti su cui si articola il progetto: utilizzo dei social media e applicazione dell’intelligenza artificiale. Rispetto ai social media, il percorso è pensato per aumentare la consapevolezza rispetto al peso che i social media hanno nella quotidianità e rispetto al valore della comunicazione sia online che offline. Rispetto all’intelligenza artificiale invece, l’obiettivo è accrescere le competenze dei giovani rispetto all’uso dell’AI attraverso workshop e attraverso la creazione di una campagna informativa sull’impatto sociale di questo nuovo strumento.

Il primo appuntamento del programma, che proseguirà fino a dicembre, è domani, mercoledì 30 ottobre, quando verrà aperta una call per giovani dai 18 ai 35 anni che vogliano cimentarsi su un progetto grafico sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sociale. Il lancio avverrà domani alle ore 21 in occasione della serata di anteprima del Reggio Film Festival a SD Factory (via Brigata Reggio 29). Francesca Lagioia, ricercatrice in Filosofia del diritto dell’Università di Bologna, dialogherà con Damiano Razzoli, ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi di Unimore. Durante la serata sarà proiettato il film “L’umanità dell’errore” del collettivo Frame.

Il progetto andrà inviato entro il 5 dicembre (info portalegiovani.comune.re.it). I tre vincitori riceveranno dei buoni Trenitalia e le loro opere saranno esposte all’evento conclusivo del percorso che si terrà il 14 dicembre ai Chiostri di San Pietro e in affissione cittadina da gennaio 2025.

Di seguito i contenuti delle singole azioni.

AMBITO SOCIAL MEDIA

1. Laboratori nelle scuole: attività interattive svolte alla mattina in 30 classi di alcune scuole superiori secondarie di secondo grado (Liceo Canossa, Istituto Motti, Filippo Re, Scaruffi/Levi/Tricolore, Zanelli) durante le ore di educazione civica, in collaborazione con Reggiana Educatori, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni rispetto a un uso corretto dei social media.

2. Laboratori pomeridiani: Due laboratori di approfondimento sull’impatto dei social media nella nostra vita a cura dei Digital Freaks dedicati al target 14-18 anni, nelle giornate del 21 e 28 novembre (ore 14-16) presso il Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro. In entrambe le giornate verrà proiettato il documentario “The social dilemma” con discussione su tre grandi dilemmi: la salute mentale, la democrazia e la discriminazione. I laboratori sono pensati sia per le scuole secondarie coinvolte nel progetto sia per giovani esterni. Per maggiori informazioni scrivere a lab@chiostrisanpietro.it.

3. Challenge: due challenge nelle date del 20 e 29 novembre, dalle 8.30 alle 12.30 presso SD Factory in via Brigata Reggio 29, in collaborazione con Impact Hub e Unimore. L’attività è rivolta a circa 60 giovani delle scuole secondarie di secondo grado per ciascuna giornata. Il focus delle challenge è l’uso consapevole e utile degli strumenti Instagram e Tik Tok rispetto a tematiche, come sostenibilità, bullismo, cittadinanza attiva, etc.

I giovani partecipanti, che lavoreranno in team, si sfideranno nello sviluppo di una campagna social di sensibilizzazione sui temi proposti.

AMBITO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Seminari: due seminari sul rapporto tra media, tecnologia e lavoro dal titolo “Capire l’impatto dell’Intelligenza Artificiale”, in collaborazione con il collettivo di videomaker Frame, Impact Hub e Unimore.

I due incontri si terranno il 13 novembre dalle 17 alle 19 presso il Dipartimento Comunicazione e Economia, Università Modena e Reggio Emilia, Palazzo Dossetti viale Allegri 9 e il 14 novembre sempre dalle 17.30 alle 19 presso SD Factory via Brigata Reggio 29. Sono aperti alla città e ad accesso libero.

La partecipazione ai seminari è propedeutica alla partecipazione al contest sull’AI rivolto ai/alle giovani dai 18 ai 35 anni e dà punti in sede di valutazione della call.

Mercoledì 13 novembre si parlerà di ‘Raccontare l’intelligenza artificiale. Come cambiano i contenuti creativi con l’intelligenza artificiale?’ con Giuseppe Mazza (Tita Advertising Agency, docente Iulm), Vanni Codeluppi (Sociologo dei processi culturali e comunicativi di Unimore), Giacomo Tagliani (Docente in Digital Humanities di Unimore), Federico Montanari (Sociologo dei processi culturali e comunicativi di Unimore).

Giovedì 14 novembre invece il seminario si concentrerà su ‘Gestire l’intelligenza artificiale. Come cambiano il lavoro e le organizzazioni con l’intelligenza artificiale?’ con Giuseppe Leoni (esperto di trasformazione digitale e business design di E:Lab Consulting), Giovanni Anceschi (Ammagamma-Accenture), Roberto Cavicchioli (Ricercatore in informatica di Unimore e collaboratore di Nvidia) e Nicola Bigi (Tiwi).

2. Contest sull’AI: dal 30 ottobre al 5 dicembre sarà aperta la call creativa a cui potranno partecipare giovani dai 18 ai 35 anni con un progetto grafico sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sociale.

3. DigiEduHack: un hackathon sui temi dell’intelligenza artificiale, a cura di Impact Hub, con la collaborazione di Unimore. La sfida di Reggio Emilia sarà focalizzata sullo sviluppo di un Tool attraverso l’AI per il supporto ai docenti nella preparazione delle lezioni. Oltre ai giovani partecipanti alle precedenti fasi, sarà aperta anche agli studenti di Unimore e a tutti i giovani dentro e fuori il territorio reggiano e agli educatori. Il vincitore di Reggio verrà candidato per il premio internazionale previsto dal contest. L’iniziativa si svolgerà a SD Factory il 14 novembre dalle ore 18 alle ore 22 e il 15 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Per iscriversi: https://digieduhack.com/challenges/ai4trainers

L’iniziativa è parte del programma Digital Education Action Plan della Commissione Europea che prevede una serie di hackathon online e offline che si svolgono in tutto il mondo nella stessa settimana 8-17 novembre 2024.

4. Evento conclusivo: il 14 dicembre si svolgerà ai Chiostri di San Pietro l’evento conclusivo di ‘Generazione digitale’ che coinvolgerà tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alle attività del progetto e sarà aperto anche alla città.

Durante l’evento verranno mostrate le campagne e i lavori esito delle challenge e dell’hackathon, saranno esposte le opere vincitrici del contest e in chiusura si terrà un talk a cura dei Digital Freaks con ospiti d’eccezione. Per maggiori informazioni www.chiostrisanpietro.it/eventi.

Info: portalegiovani.comune.re.it