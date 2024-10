Tennis: Sporting Club Sassuolo, pareggio in A1 a Roma

Domenica 28 ottobre in campo la quarta giornata dei campionati nazionali a squadre di Serie A e lo Sporting Club Sassuolo è stato impegnato su entrambi i fronti con le formazioni maschili: l’A1 in trasferta sui campi romani del Tennis Club Parioli, mentre l’A2 ospitava in casa il Tennis Club Villasanta di Monza.

Rimane invariata la classifica del girone 3 di Serie A1 dove i ragazzi dello Sporting Club Sassuolo si trovano al terzo posto: complice la terra rossa del circolo di Roma, finisce in pareggio la sfida con qualche rammarico e adesso le prossime due domeniche diventano importantissime. La formazione maggiore guidata dai capitani Giulio Mazzoli, Francesco De Laurentiis e Alessio Bazzani poteva contare sul tedesco Daniel Masur che non delude e conquista da solo singolo e doppio in due match non semplici; Raul Brancaccio e Federico Bondioli si arrendono entrambi per 6/2 al terzo set e a sostenere il team arriva il punto del vivaio Mattia Ricci che chiude il match per 6/2 6/3 in suo favore. Lo stesso Mattia e Raul in doppio sfiorano l’impresa di pochissimo chiudendo 7/6 7/5 in favore della coppia Vulpitta – Bessire, i due giovani di casa Parioli. Rimane “l’amaro in bocca” perchè anche qui i doppi erano decisivi dopo il 2-2 dei singoli ed entrambi si sono decisi solo all’ultimo: la giornata si chiude per 3-3 e un punto a testa che conferma lo Sporting Club a 5 punti in girone e terzo posto in classifica.

Spazio ai giovani del vivaio per la A2 che, guidata dai maestri Andrea Prampolini e Stefano Ramponi, poco possono fare contro il Tennis Club Villasanta che schiera la sua formazione migliore per non rischiare sul temuto “bolltex” di casa Sporting. Tra le fila di Monza, infatti il francese Mathias Bourgue, ex 140 al mondo, e la promessa italiana Federico Arnaboldi, attuale 241 del ranking ATP. Nonostante i buoni match giocati da Marchetti, Bettini, Tincani e Bruzzi, si va ai doppi già 0-4 per gli avversari; rimane un doppio a testa con la vittoria di Alberto Nicolini, quindicenne di casa Sporting, e il compagno Marco Toschi, che superano con una brillante intesa di coppia per 7/6 7/6 la coppia Filoramo – Mirarchi.

Prossimo appuntamento domenica 3 novembre per la Serie A1 dello Sporting Club Sassuolo in casa contro i toscani del Tennis Club Pistoia, mentre la Serie A2 sarà impegnata in trasferta al TC Match Ball di Firenze. L’ingresso al circolo è aperto a tutti e l’inizio dei match è fissato per le ore 10.00 con i quattro singoli, nel pomeriggio a seguire i doppi.

4° giornata – Girone 3 – Serie A1 maschile

TC Parioli vs Sporting Club Sassuolo 3/3

Gabriele Pennaforti vs Daniel Masur 2/6 2/6

Miljan Zekic vs Raul Brancaccio 6/3 2/6 6/3

Gabriele Vulpitta vs Federico Bondioli 7/6 3/6 6/2

Francesco Bessire vs Mattia Ricci 2/6 3/6

Pennaforti – Zekic vs Bondioli – Masur 7/5 2/6 8-10

Bessire – Vulpitta vs Brancaccio – Ricci 7/6 7/5

5° giornata – Girone 3 – Serie A2 maschile

Sporting Club Sassuolo vs TC Villasanta 1/5