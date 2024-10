Stasera al Teatro Dehon di Bologna “Shakespeare in Rock – il musical” interpretato da Mattia Inverni

Al Teatro Dehon di Bologna oggi, lunedì 28 ottobre, alle 21 va in scena “Shakespeare in Rock – il musical” interpretato da Mattia Inverni con le musiche originali di Max Forleo.

L’opera Shakespeare in Rock, scritta, diretta ed interpretata dal cantautore Max Forleo, si ispira agli avvenimenti narrati nella tetralogia di William Shakespeare (Enrico VI e Riccardo III), cantando in prima persona le vicende, le ambizioni e gli amori dei protagonisti di quella che viene descritta nei libri di storia come la “Guerra delle Due Rose”.

Lo spettacolo riassume in quindici capitoli i fatti storici dei personaggi coinvolti, tra i quali Enrico VI, Giovanna D’Arco, Lady Grey, Riccardo III, intervallando narrazione e letture dell’opera Shakespeariana alle canzoni, che da sottofondo assumono poi un ruolo di primo piano, dando voce ai personaggi insieme al cast dei ballerini.

Una voce narrante per raccontare i complotti e la storia che ha segnato l’Europa.

Atmosfere potenti e struggenti, che si fonderanno con le parole fedeli all’originale recitate con rispetto e trasporto da Mattia Inverni.

Max Forleo è un cantautore, polistrumentista e compositore che durante la sua carriera ha pubblicato 10 album e collaborato con grandi artisti internazionali come TM Stevens (bassista di Prince e James Brown), Richie Kotzen (Poison, Mr Big), Iron Butterfly e Kee Marcello degli Europe, per citarne alcuni.

Jessica Aiello è ballerina e attrice per la Scala di Milano, nonché protagonista della maggior parte dei musical in scena in Italia.

Teatro Dehon Bologna

