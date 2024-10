San Felice: ecco la gara per i lavori di recupero del Teatro Comunale

C’è tempo fino alle 12 del 2 dicembre 2024 per presentare l’offerta nell’ambito della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ripristino e restauro del Teatro Comunale di San Felice sul Panaro. Dallo scorso 24 ottobre è infatti aperto il bando per aggiudicare le opere relative al complesso intervento di restauro. L’importo dei lavori a basa d’asta è di oltre sei milioni di euro e la gara sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: pertanto oltre allo sconto, sarà valutata anche la cosiddetta offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti del Comune. Lo scorso 30 agosto era arrivato in municipio a San Felice il via libera della Regione al progetto esecutivo del Teatro Comunale, che prevede una totale rivisitazione della macchina scenica che consenta al palcoscenico di ospitare tutte le manifestazioni: prosa, danza, concerti, convegni, cinema e spettacoli di tipo televisivo. Interventi e migliorie sono previsti ovunque e garantiranno ai 468 posti disponibili una struttura all’avanguardia pur affondando le proprie radici in un passato ricco di storia. Tutti gli impianti elettrici, speciali e scenotecnici saranno di ultima generazione e consentiranno il pieno recupero della struttura teatrale, coniugando efficacia, riduzione dell’inquinamento ambientale e contenimento dei consumi. Una volta conclusa la gara e affidati i lavori, il cronoprogramma di progetto prevede la conclusione dell’intervento entro due anni.