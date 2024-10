Sabato 2 novembre alla Certosa l’Arcivescovo celebrerà la Messa per la commemorazione dei defunti

Mercoledì 30 ottobre alle ore 17.30 nell’Aula Magna del Seminario (piazzale Bacchelli, 4) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi inaugurerà l’Anno Accademico 2024/25 della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Fter) della quale è Gran Cancelliere. Dopo il saluto di P. Fausto Arici, Preside della Fter, il Card. Jozef de Kesel, Arcivescovo emerito di Malines-Bruxelles, proporrà la Lectio Magistralis su “Credenti in un mondo non più cristiano. Una sfida per la teologia”. Seguirà il dialogo fra l’Arcivescovo e lo scrittore Sandro Veronesi.

Giovedì 31, Vigilia di Ognissanti, alle ore 21.00 Mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità, guiderà la Processione dalla chiesa della Sacra Famiglia (via Irma Bandiera, 24) a quella di San Girolamo della Certosa (via della Certosa, 18) dove presiederà il momento di preghiera della Vigilia di Ognissanti.

Sabato 2 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di San Girolamo della Certosa l’Arcivescovo celebrerà la Messa per la commemorazione dei defunti e alle ore 9.30 Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale per l’Amministrazione, presiederà quella nella chiesa di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale (via Marco Emilio Lepido, 58).

Alle ore 17.30 in Cattedrale Mons. Andrea Turazzi, Vescovo emerito di San Marino-Montefeltro, presiederà la liturgia nell’anniversario della morte di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Domenica 3 alle ore 18.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia (via Crespellani, 7) l’Arcivescovo presiederà la Messa nell’80º anniversario dall’uccisione di don Ferdinando Casagrande.

Per informazioni www.chiesadibologna.it