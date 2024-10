Regionali in Liguria, vince Bucci. Meloni “Avanti insieme”

GENOVA (ITALPRESS) – Il centrodestra con Marco Bucci, sindaco di Genova, ottiene la vittoria alle elezioni regionali in Liguria. Quando lo scrutinio è quasi completato Bucci è al 48,6% contro il 47,4% di Andrea Orlando (centrosinistra).

“Congratulazioni a Marco Bucci – scrive sui social la premier Giorgia Meloni – per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti.Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri.

Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”.

