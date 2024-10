Reggio Emilia, elezioni regionali: aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale

In vista delle prossime Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, sono state predisposte aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale di Reggio Emilia al fine di poter richiedere la tessera elettorale qualora sia stata esaurita o smarrita, o qualora non si sia ancora in possesso della stessa.

Fino al 2 novembre il servizio di emissione tessere elettorali è attivo, senza appuntamento, agli sportelli anagrafici di piazza Casotti 1/c tutte le mattine da lunedì a sabato dalle 8.15 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

Dal 4 novembre il servizio di emissione tessere elettorali sarà spostato in via Toschi, 27 e sarà attivo, senza bisogno di appuntamento, tutte le mattine da lunedì a sabato dalle 8.20 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Venerdì 15 e sabato 16 novembre l’ufficio per il rilascio delle tessere sarà aperto dalle 8 alle 18; domenica 17 novembre lo stesso ufficio sarà aperto dalle 7 alle 23, mentre lunedì 18 novembre sarà aperto dalle 7 alle 15.

Per ritirare la tessera elettorale serve un documento di identità. La tessera può essere rilasciata ai diretti interessati, ai familiari conviventi oppure a persone delegate dall’interessato con apposito modulo con allegata la fotocopia del documento d’identità dell’interessato. Il rilascio è immediato.