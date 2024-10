Halloween, a Guastalla tre appuntamenti per adulti e bambini

Come ogni anno, Guastalla festeggia la festa di Ognissanti organizzando alcuni appuntamenti per bambini e adulti.

Si inizia mercoledì 30 ottobre alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale di Palazzo Frattini, con Storie coraggiose, nuovo appuntamento della rassegna “Il filo delle storie” con letture animale per bambini dai 6 ai 10 anni a cura de La Locomotiva di Elisa Compagnoni. Ingresso gratuito.

Info: tel. 0522 839755; email: biblioteca@comune.guastalla.re.it

Più tardi, alle ore 18.00 ci si ritrova in piazza Mazzini per I fantasmi della storia, un appuntamento inserito nelle iniziative dell’Ottobre Rosa 2024. Sarà una passeggiata emozionante nel cuore della città alla scoperta dei personaggi che ne hanno fatto la storia. Testi e regia di Fiorello Tagliavini in collaborazione con Ars Ventuno Teatro Guastalla. Al termine del percorso sarà offerto un brindisi augurale nel cortile di Palazzo Ducale. Partecipazione gratuita.

Info: tel. 0522 839756 – 761; email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

Il giorno dopo, giovedì 31 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso l’Atelier di Palazzo Ducale (piano terra), l’associazione Aretè ha organizzato Un laboratorio spaventoso indirizzato a bambini e bambine dai 5 anni di età, che impareranno a creare con la fantasia lanterne mummia, pipistrelli volanti, vampiri e fantasmi. Durante il laboratori creativo Luca Accorsi racconterà Storie di paura. Ingresso ad offerta libera per sostenere l’associazione.

Info: Fb: AreTÈ; IG: arete.artecultura; email: arete.artecultura@gmail.com