Bologna Jazz Festival torna al Binario69 con il trio del pianista Guglielmo Santimone

Martedì 29 ottobre il Bologna Jazz Festival torna al Binario69: qui alle ore 21:30 si esibirà il trio del pianista Guglielmo Santimone, completato da Francesco Bordignon al contrabbasso ed Edoardo Battaglia alla batteria.

Guglielmo Santimone, nato nel 2001 a Salerno, ha iniziato lo studio del pianoforte classico all’età di 13 anni, appassionandosi poi al jazz e approfondendolo con studi presso la Siena Jazz Academy, dove si è diplomato con lode e menzione speciale. È stato selezionato come pianista per rappresentare in occasione di eventi internazionali la prestigiosa istituzione senese, presso la quale attualmente è impegnato anche come docente.

Il suo debutto discografico, UniSono, risale al 2020, anno in cui vince anche il Premio Tomorrow’s Jazz, mentre nel 2022 con il suo quartetto si aggiudica il Premio “Marco Tamburini”.

Il trio di Santimone nasce nel 2021 e raggiunge la sua forma attuale nel 2023. La tradizione post bop è affrontata con taglio moderno, prevalentemente partendo da materiali compositivi originali ma pescando anche nel repertorio degli standard. I membri del trio, appartenenti alla più giovane leva del jazz italiano, provengono tutti dal vivaio di Siena Jazz, dove hanno potuto sviluppare le loro affinità reciproche.

Fondazione Bologna in Musica ETS tel.: 334 7560434 – email: info@bolognajazzfestival.com – www.bolognajazzfestival.com