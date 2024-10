A novembre partono corsi di informatica di base e avanzati a Boretto, Guastalla, Novellara e Reggiolo

Da giugno 2024, nei comuni di Boretto, Guastalla, Novellara e Reggiolo sono attivi i Punti di Facilitazione Digitale, un’opportunità offerta nell’ambito del progetto PNRR “Digitale Facile in Emilia-Romagna”.

Questo servizio, completamente gratuito, ha l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi digitali da parte di cittadini di tutte le età, persone anziane, lavoratori , studenti e persone in cerca di occupazione.

COS’È UN PUNTO DI FACILITAZIONE DIGITALE?

I Punti di Facilitazione Digitale rappresentano un luogo dove la tecnologia diventa semplice e accessibile. Il personale qualificato è a disposizione per offrire supporto e formazione:

formazione/assistenza personalizzata individuale , erogata generalmente su prenotazione, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche (ad esempio: richiesta e aggiornamento dello spid, accesso e utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, installazione e uso dell’app Io e altre applicazioni utili, pagamenti online tramite pagoPa, stampa di certificati tramite Anpr, creazione e gestione di caselle di posta elettronica, creazione o aggiornamento del curriculum e iscrizione alle piattaforme on line per la ricerca del lavoro)

, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, promuovendo percorsi personalizzati; la formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona. In questo caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, utilizzando le risorse formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale.

I CORSI E I LABORATORI GRATUITI IN PARTENZA A NOVEMBRE 2024

A partire da novembre, all’interno dei Punti di Facilitazione Digitale saranno attivati corsi di formazione gratuiti per acquisire competenze digitali di base e avanzate, con percorsi strutturati pensati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

CORSO BASE SU SMARTPHONE E TABLET

Il corso, articolato in 4 lezioni, permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze essenziali per utilizzare al meglio smartphone e tablet, dalla configurazione iniziale alla sicurezza e manutenzione del dispositivo. Si terrà a Novellara presso La Rosa Dei Venti, il martedì mattina, e presso il Laboratorio Armonia il giovedì sera.

Date: giovedì 7, 14, 21, 28 novembre dalle ore 21.00 alle 22.30 presso Laboratorio Armonia, Novellara e martedì 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00 presso Rosa dei venti, Novellara.

Argomenti trattati: introduzione e configurazione del dispositivo, comunicazione e funzioni di base, uso delle App di comunicazione (WhatsApp, Zoom), applicazioni utili per la vita quotidiana (Google Maps, meteo, banca online), sicurezza online e manutenzione del dispositivo.

CORSO SULLE OPERAZIONI DI BASE DEL COMPUTER

Un corso pratico di 3 incontri che guida i partecipanti nell’uso delle funzioni fondamentali dei sistemi operativi. Gli studenti apprenderanno come accendere e spegnere correttamente il computer, gestire file e cartelle, utilizzare il desktop e le applicazioni, e molto altro.

Dove:

Biblioteca Comunale, Boretto – Viale Umberto I, 23

Date e orari: giovedì 14, 21 novembre e 5 dicembre dalle 10.30 alle 12.30

Biblioteca Comunale, Guastalla – Piazza Garibaldi, 1

Date e orari: martedì 12,13,19 novembre dalle 9:30 alle 11:30

Biblioteca Comunale, Reggiolo – Piazza Martiri, 1-2-3

Date e orari: sabato 9, 23 novembre e 14 dicembre dalle 10:30 alle 12:30

Argomenti trattati: accensione e spegnimento del computer, salvataggio e chiusura dei lavori in corso , interfaccia utente del sistema operativo, operazioni sui file, gestione delle cartelle, operazioni sulle finestre.

Si consiglia di portare il proprio computer portatile.

CORSO GOOGLE SUITE, ORA NOTO COME GOOGLE WORKSPACE

Corso pratico di 2 incontri che guida i partecipanti nell’uso degli strumenti e applicazioni basati sul cloud progettati per migliorare la produttività e la collaborazione sia per le aziende che per gli utenti individuali.

Dove:

Biblioteca Comunale, Boretto giovedì 21 novembre e 5 dicembre dalle 15.30 alle 17.30

Biblioteca Comunale, Guastalla mercoledì 13 e 20 novembre dalle 14:30 alle 16:30

Biblioteca Comunale, Reggiolo lunedì 18 e 25 novembre dalle 10:30 alle 12:30 Argomenti trattati: creazione di un Account Google: guida passo-passo su come registrarsi e accedere a Google Suite. Conoscere le principali applicazioni Google come Gmail, Fogli, Presentazioni, Calendar e Meet che possono migliorare notevolmente l’efficienza nel lavoro e nella gestione delle attività quotidiane. Si consiglia di portare il proprio computer portatile

OPEN DAY: SERVIZI PUBBLICI ONLINE

Un evento di due ore che si terrà presso la Sala Civica del Comune di Novellara per introdurre i cittadini all’utilizzo dei servizi pubblici online. Durante l’Open Day saranno mostrati esempi pratici di come accedere a questi servizi, come ottenere lo SPID, effettuare pagamenti tramite PagoPA e altro ancora.

In calendario il 16, 23 e 30 novembre, 14 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 con accesso libero.

ORARI E SEDI DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE

Boretto | Biblioteca Comunale, Viale Umberto I, 23

Martedì: 14-17 | Giovedì: 10-13, 14-18

Guastalla | Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi, 1

Martedì: 9-12.30 | Mercoledì: 9-12.30, 14-17

Novellara | Biblioteca Comunale, Piazza Marconi, 1

Martedì: 9-13, 15-19 | Mercoledì: 9-13 | Giovedì: 9-13, 15-19 | Sabato: 9-13

Reggiolo | Urp Comune, Piazza Martiri, 1

Lunedì: 8.30-13.30 | Sabato: 8.30-13.30

COME PARTECIPARE AI CORSI

Le iscrizioni ai corsi partiranno a novembre e sarà possibile prenotarsi in diversi modi:

Tramite il portale Affluences | https://affluences.com/digitale-facile-unione-bassa-reggiana

Chiamando il numero: 375 901 0406

Inviando un’email a: digitalefacilebassareggiana@labaperti.it

Inviando un messaggio WhatsApp al numero 375 901 0406 indicando nome e sede del corso di interesse.

In alternativa, per informazioni generali è disponibile anche il numero verde regionale 800 141147.