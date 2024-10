Trovati con addosso eroina, cocaina e hashish: due denunciati a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, durante un consueto servizio di controllo del territorio, decidevano di fermare un’autovettura in movimento con a bordo due soggetti.

Durante il controllo gli agenti percepivano un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’abitacolo dell’auto e, insospettiti da ciò, decidevano di perquisire l’auto e i due soggetti presenti a bordo.

Durante la perquisizione, addosso ad uno dei due, un 21enne di origini russe, con precedenti sempre in materia di sostanze stupefacenti, veniva rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 20 grammi oltre che due involucri di piccole dimensioni poi appurato contenere circa due grammi di cocaina.

A quel punto gli operatori decidevano di estendere l’attività di perquisizione presso l’abitazione del giovane, sita poco fuori Reggio Emilia, dove venivano rinvenuti altri cinque grammi circa di hashish.

Sempre nella stessa giornata, inoltre, gli operatori della Squadra Volanti identificavano un altro soggetto in via Tasso a seguito di una segnalazione di persone sospette presenti in quella zona.

Si trattava di un 41enne tunisino, anch’esso con alcuni precedenti sempre in materia di sostanze stupefacenti, che veniva trovato in possesso di ben 8 involucri termosaldati contenenti poco meno di 8 grammi di eroina.

Sulla base di quanto sopra sia il 21enne che il 41enne venivano condotti presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il contestuale sequestro della droga rinvenuta.