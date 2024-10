Modena: due cittadini stranieri espulsi dal territorio Nazionale

Nella notte del 25 ottobre scorso, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, è intervenuta in una banca in viale Ciro Menotti, a seguito di chiamata alla linea di emergenza 112NUE, con la quale veniva segnalata la presenza di due uomini all’interno.

Gli agenti, portatisi sul posto, hanno individuato e fermato i due uomini, un cittadino tunisino di 19 anni e un cittadino marocchino di 18 anni, che si trovavano nei locali sotterranei della banca.

I due, già noti alle Forze dell’Ordine, privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati in Questura al fine di verificare le loro esatte generalità e sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

Accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha istruito le pratiche per la loro espulsione.

Nella giornata di ieri, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, i due uomini sono stati accompagnati da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Potenza, da dove verranno definitivamente rimpatriati.