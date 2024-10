Nella serata di ieri una squadra del Comando di Parma è intervenuta in loc. Coenzo di Sorbolo per un incendio di un appartamento dove all’interno si rinveniva il corpo senza vita di una persona anziana.

L’appartamento veniva messo sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno, questa mattina é stato fatto un sopralluogo del Nucleo Investigativo Antincendi di Bologna per accertare cause al momento non ancora definite.