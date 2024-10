Al Mapei vittoria per 2 a 0 del Sassuolo sul Modena

Nella 10ma giornata di Serie BKT, il Sassuolo si impone al Mapei per 2-0 nel derby col Modena portando così a tre le vittorie consecutive.

Sassuolo avanti di un gol nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Laurienté. Nella ripresa il raddoppio di Thorstvedt. Neroverdi a 21 punti in classifica.

Mr. Grosso ha parlato così al termine della partita: “Abbiamo disputato una partita difficile, un bel derby. Quando portiamo a casa i 3 punti vuol dire che abbiamo messo qualità in campo. Nel primo tempo siamo andati dentro il loro imbuto cercando di forzare le giocate e talvolta avendo troppa fretta. Abbiamo concesso delle azioni pericolose con superficialità, come sempre ci sono state cose positive ed altre su cui dovremo lavorare. Dobbiamo avere sempre le motivazioni giuste, il campionato è ricco di insidie dobbiamo cercare di essere protagonisti e lavoreremo sempre per crescere. Faccio i complimenti al Modena, sono una squadra con qualità e abbiamo dovuto fare una partita tosta e determinante per portare a casa i 3 punti”.

Il mister ha poi concluso: “Siamo contenti per oggi ma ora dobbiamo metterla da parte e preparare al meglio la prossima. Martedì ci aspetta una gara complicata su un campo difficile nel quale hanno faticato tantissime squadre. Dobbiamo essere bravi a dare continuità al lavoro e ai risultati”.