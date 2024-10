Sabato 26 ottobre a San Lazzaro di Savena le scuole superiori rimangono chiuse

Domani, sabato 26 ottobre, le scuole superiori a San Lazzaro di Savena resteranno chiuse: lo ha deciso l’Amministrazione Comunale in base all’allerta meteo di colore arancione prevista anche per le prossime 24 ore in modo da cercare di limitare il più possibile gli spostamenti a causa delle difficoltà delle reti stradali che interessano studenti che provengono anche da diversi comuni della provincia. Il provvedimento, adottato attraverso una nuova ordinanza, riguarda i due istituti secondari di secondo grado della città (Mattei e Majorana) e gli enti di formazione presenti sul territorio comunale.