In Rocca, in Rosa, sabato a Novellara

Grande appuntamento in rosa a Novellara sabato 26 ottobre. Alla Rocca dei Gonzaga, a partire dal mattino, tantissime storie in rosa e molto altro da raccontare per la rassegna Invito a Castello.

Alle 10, con secondo turno alle 11.30, si comincia la giornata con la Visita guidata tematica al Museo Gonzaga dal titolo “La storia è donna”, racconto delle vicissitudini delle donne che hanno lasciato la loro impronta nella storia novellarese e di molte donne ritratte all’interno delle opere presenti in Museo.

Alle 10:30 presso la Sala Civica con l’incontro “Medicina Estetica, Non solo filler e botox. Rigenerare e distendere la pelle senza l’uso di trattamenti invasivi”. Relatrice della serata la Dottoressa Antonella Zanichelli.

Nel pomeriggio, alle 15:30, doppia inaugurazione. Alla Rocca dei Gonzaga si toglie il velo alla mostra “Donne in Rosa, L’essenza della donna tramite l’arte”. Mostra di scultura di Anto Di Tullio.

Sempre alle 15:30, ma alla biblioteca, inaugurazione di Time Capsule Book, libri d’artista inediti di autori internazionali per un messaggio al futuro. Mostra a cura di Elisa Pellacani, in collaborazione con la Biblioteca di Novellara.